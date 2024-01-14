В Исландии второй раз за месяц произошло извержение вулкана

На юго-западе Исландии, на полустрове Рейкьянес, началось второе за месяц извержение вулкана. Лава течет в сторону рыбацкого посёлка, который снова пришлось эвакуировать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Медленно текущая расплавленная горная порода к середине дня в воскресенье подошла уже на несколько десятков метров к окраине поселка Гриндавик.

В ноябре четыре тысячи жителей Гриндавика были эвакуированы из-за угрозы извержения. Оно началось 18 декабря, но лава, вопреки опасениям, в тот раз не пошла на посёлок.

После этого в Гриндавик вернулись около сотни жителей, и теперь их пришлось эвакуировать повторно.

За прошедшие недели вокруг вулкана были возведены земляные и каменные барьеры, которые должны были направить магму в сторону от поселка.

Однако, как сообщило Исландское метеорологическое управление, они не помогли – лава прорвала заграждения и движется к городу.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон написал в социальной сети X:

"Жизням людей ничего не угрожает, хотя инфраструктура может оказаться под угрозой".

Извержение произошло после серии землетрясений в этом регионе. Воскресное извержение — пятое по счёту, произошедшее на полуострове Рейкьянес с 2021 года.

В декабре в ходе мощного извержения лава поднялась из трехкилометрового разлома в земной поверхности.

Извержения вулканов происходят в Исландии регулярно. Во время извержения вулкана Эйяфьядлайекюдль в 2010 году в атмосферу были выброшены огромные облака пепла, из-за которых пришлось надолго прекратить авиасообщение над Европой.

В случае с извержениями на Рейкьянесе ученые не ожидают столь мощных выбросов пепла.