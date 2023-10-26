В Индонезии при обрушении стеклянного моста погибла туристка

На острове Ява, в Индонезии, туристической зоне Geong Banyumas обрушилось стеклянное перекрытие популярного у туристов моста Geong. В результате ЧП упали четыре туриста. Одна из женщин погибла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Kumparan.com.

Инцидент произошел около 10 утра в среду 25 октября в туристической зоне, расположенной в сосновом лесу Лимпакувус.

"Когда стекло, на которое наступили, было разбито, два человека сумели удержаться за опоры моста, но двое других упали", — сказал начальник полиции Баньюмаса, комиссар полиции Эди Суранта Ситепу.

По данным полиции, на мосту в момент трагедии была группа из 11 туристов. Погибшей оказались женщина, гражданка Индонезии 49 лет. Другая пострадавшая получила серьезные травмы в результате падения.

Стеклянный мост закрыт на время проведения экспертизы.

"Мы будем проводить экспертизы и расследования в отношении руководителей и так далее, в том числе свидетелей. В настоящее время мы все еще работаем на месте преступления", — сказал Эди Суранта.

Стеклянный мост – популярный аттракцион в странах Азии. Крупнейшие мосты находятся во Вьетнаме - Bach Long (Большой дракон) длиной 632 метра, и Китае – Чжанцзяцзе длиной в 430 метров.