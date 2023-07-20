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pixabay Сегодня, 14:05
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Сегодня, 14:05
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Фото: pixabay

В Хромтау пьяный мужчина выстрелил в прохожего

Ночью в полицию города поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Жубанова неизвестный выстрелил в прохожего. Для задержания подозреваемого на место происшествия направили наряд полиции, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Максат Дастан и Жылкайдар Жулдызбек обезвредили стрелявшего. Им оказался 50-летний горожанин.

В полиции рассказали, что перед инцидентом пьяный подозреваемый поссорился с женой.

Потерпевший получил дробовое ранение плеча.

По факту возбудили уголовное дело по статье 293, часть 3, УК РК – "Хулиганство".

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Сегодня, 14:05
233
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