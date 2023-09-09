В Хиве прошёл Международный саммит по этноспорту

В Международном саммите по этноспорту в Хиве встретились правительственные чиновники, представители федераций и ученые из более чем 60 стран, а также 24 представителя учреждений, которые в настоящее время поддерживают свою деятельность в рамках Всемирной конфедерации этноспорта, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Ассоциацию национальных видов спорта РК.

Также в работе саммита приняли участие по специальному приглашению президента Всемирной конфедерации этноспорта Нажмеддина Билала Эрдогана и Министра Молодежной политики и спорта Республики Узбекистан Адхама Икрамова вице-министр Туризма и спорта РК Сарсен Куранбек и президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов.

В рамках саммита состоялись такие важные мероприятия как, Министерская коллегия высокого уровня, фестиваль этноспорта и VI встреча членов Всемирной конфедерации этноспорта.

На полях саммита были озвучены конкретные предложения по развитию национальных видов спорта.

Президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов выступил с докладом и пригласил представителей всех государств-участников мероприятия на V Всемирные игры кочевников, а также озвучил ряд важных вопросов:

"Если опираться на мировой опыт, то для того, чтобы поднять тот или иной вид спорта на высокий уровень, прежде всего необходимо выработать для всех участников общие правила и строго придерживаться их. Без этого ни один вид спорта не будет развиваться должным образом.Поэтому, всем тюркоязычным государствам очень важно установить общие правила для национальных видов спорта и сформировать по ним четкую нормативную базу. После этого в будущем мы могли бы сконцентрироваться на задаче по включению в программу Олимпийских игр одного вида из национального спорта. Это было бы нашей общей победой. Поэтому я надеюсь, что все государства-члены Всемирной конфедерации этноспорта общими усилиями достигнут этих целей" — заявил Исламбек Салжанов.

На данный момент членами Всемирной конфедерации этноспорта являются 16 стран, как Казахстан, Кыргызстан, Турция, Азербайджан, Монголия, Венгрия, Грузия, Россия, Аргентина, Япония, Мексика, Польша, Катар, Румыния, Тунис, Литва.