В хищении 600 миллионов тенге в "Әскери құрылыс" подозревают 11 руководителей компании

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В Агентстве по противодействию коррупции завершили досудебное расследование в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента акционерного общества АО "Әскери құрылыс" Ерлана Тажиденова и других, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Руководство подведомственного Минобороны АО "Әскери құрылыс" подозревают в хищении бюджетных средств.

"К уголовной ответственности привлекаются 11 лиц, в их числе родные брат и племянник, а также подчинённые Тажиденова, ответственные за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО "Әскери құрылыс" и его филиала по городу Астане. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах путём заключения фиктивных договоров с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг, оказание безвозмездной финансовой помощи", - говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба составила 596 миллионов тенге. В целях его возмещения наложены аресты на имущество, добытое преступным путём. Сейчас обвиняемые преданы суду.

Через эту организацию выделяются огромные суммы из военного бюджета на проведение строительных работ и закуп товаров исключительно для нужд военных.