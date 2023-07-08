В Грузии сорвали ЛГБТ-фестиваль

Фото: Paper Kartuli

Несколько сотен сторонников консервативного движения сорвали проведение фестиваля Tbilisi Pride в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении организаторов фестиваля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Нам пришлось покинуть территорию. Сотрудники правоохранительных органов не сумели обеспечить охрану. Была проведена эвакуация маршрутными такси", — говорится в заявлении организации Tbilisi Pride.

По мнению организаторов, полицейские содействовали людям, которые пришли сорвать мероприятие.

Закрытый фестиваль ЛГБТ-сообщества должен был состояться в Тбилиси в 16:00 (18:00 по времени Астаны) у Лисьего озера. Утром сторонники консервативного движения Alt-Info собрались в нескольких километрах от места его проведения и колонной направились к Лисьему озеру. Несмотря на большое количество полицейских, пытавшихся сдержать толпу по периметру места запланированного мероприятия, участники движения преодолели оцепление. Несколько человек были задержаны.

"Активисты громят сцену, инсталляцию, бар, рвут плакаты и портреты. Из порванных флагов перед сценой делают костер. Толпа ликует: они сорвали фестиваль. На сцене полиция, но она ничего не контролирует", — сообщил журналист Paper Kartuli с места событий.

Участники ЛГБТ-сообщества не первый год пытаются провести фестиваль, а также устроить шествие в Тбилиси, однако этому противятся сторонники консервативных взглядов. В июле 2021 года противники ЛГБТ-сообщества на проспекте Руставели в Тбилиси напали на журналистов, собравшихся освещать марш. В результате массового избиения пострадали десятки работников СМИ.