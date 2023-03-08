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В Грузии начались протесты
Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" (так называемый законопроект об "иноагентах"). За него проголосовали 76 депутатов против 13, передаёт BaigeNews.kz.
Законопроект объявляет неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Аналогичный закон действует в России.
На фоне принятия законопроекта в центре Тбилиси проходит акция протеста. Среди организаторов акции - лидеры оппозиционных партий. Несколько тысяч человек сначала перекрыли центральный проспект в Тбилиси, а затем окружили здание парламента Грузии, пишет sputnik-georgia.ru.
Специальные силы МВД применили против протестующих водомёты, слезоточивый газ и перцовый спрей. По предварительной информации, от слезоточивого газа пострадали несколько десятков человек, в том числе журналисты, части из них понадобилась госпитализация. Пострадавшим оказывают помощь в каретах скорой помощи, стоящих рядом с местом проведения акции.
Ранее МВД Грузии распространило специальное заявление, отметив, что протест у здания парламента страны вышел за рамки, установленные законом о свободе выражения мнений и мирное собрание, и принял насильственный характер, пишет "Грузия online".
"В течение всего дня полиция была мобилизована перед зданием парламента и обеспечивала мирное проведение акции протеста. Вечером после окончания пленарного заседания участники акции попытались заблокировать один из входов в парламент, чего им не дала сделать полиция. В то же время со стороны собравшихся имели место факты насилия в отношении сотрудников министерства, в том числе бросание различных предметов в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате насильственных действий участников акции несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали, повреждена полицейская техника и оборудование", - отметили в МВД.
По данным ведомства, несмотря на неоднократные предупреждения участники акции продолжали насильственные действия, не подчиняясь указаниям полиции, после чего полиция в рамках предоставленных ей законом полномочий применила пропорциональную силу и специальные средства.
МВД Грузии призвало организаторов акции и политических лидеров не позволять себе призывов к насилию и обеспечить ненасильственный характер акции.
Согласно утверждённому законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20 процентов годового дохода которых является "иностранная сила". Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
На фоне протестов президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена обратиться к населению.
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