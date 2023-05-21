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В Грецию из Британии после 17 лет судебных споров вернутся сотни артефактов
Греция смогла вернуть сотни похищенных древних артефактов после завершения судебной тяжбы с компанией опального британского арт-дилера Робина Саймса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".
В Грецию из Британии вернётся в том числе и бронзовая статуя юного Александра Македонского, сообщила министр культуры и спорта страны Лина Мендони. В коллекции Робина Саймса — тысячи предметов искусства древнего мира, которые были найдены в ходе нелегальных раскопок и хранились в разных странах. Афины считают, что Саймс играл ключевую роль в международной преступной сети, которая занималась торговлей древностями.
"Статуи, статуэтки, скульптуры, вазы, украшения, посуда и аксессуары, датированные периодом от неолита до ранневизантийской эпохи и находившиеся во владении ликвидированной компании Robin Symes Limited, были возвращены греческим государством и репатриированы после успешного исхода многолетнего дела", — говорится в сообщении министерства культуры Греции.
Всего в Грецию вернётся 351 предмет из коллекции Саймса. Судебная тяжба с компанией арт-дилера продолжалась 17 лет. В 2016 году полиция Швейцарии в сотрудничестве с итальянской полицией установила, что компания Саймса хранит огромную коллекцию артефактов на территории порта Женевы.
В течение многих лет Афины добиваются возвращения артефактов, которые были в разное время вывезены из Греции.
Один из самых обсуждаемых вопросов — должен ли Британский музей возвращать Греции находящиеся у него статуи Парфенона.
Греция неоднократно требовала от Великобритании вернуть скульптуры Парфенона — Афины не признают законным разрешение властей Османской империи на вывоз сокровищ. Мраморные фризы, скульптуры Парфенона в начале XIX века вывез из Афин британский дипломат лорд Элгин. Их в 1816 году купило правительство Британии, после чего они были размещены в Британском музее.
В марте этого года Ватикан вернул Греции три фрагмента из Парфенона. Папа римский Франциск тогда назвал возвращение памятников важным жестом дружбы.
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