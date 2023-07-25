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twitter.com/Xristina_Mar Сегодня, 08:41
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Сегодня, 08:41
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Фото: twitter.com/Xristina_Mar

В Греции горят курортные острова, власти эвакуируют туристов и жителей

Пожарные в Греции сейчас пытаются локализовать 82 лесных пожара по всей стране. Общее число эвакуированных из-за пожаров местных жителей и туристов приближается к 30 тысячам.

Пожары вспыхнули на фоне сильнейшей жары, которая установилась в Греции. Министерство по климатическим кризисам и гражданской защите Греции заявило, что чрезвычайная ситуация на острове Родос привела к крупнейшей в истории эвакуации из-за лесного пожара. Огонь достиг курортов на юго-восточном побережье, поэтому оттуда вывезли 19 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

По данным местной полиции, из 12 населённых пунктов и нескольких отелей были эвакуированы 16 тысяч человек по суше и три тысячи — по морю. Отели и жилые дома от огня не пострадали.

Помимо Родоса лесные пожары вспыхнули на островах Эвбея и Корфу. На острове Эвбея власти эвакуировали жителей четырёх южных деревень в расположенный к западу город Каристос.

Авиакомпании Tui и Jet2 отменили рейсы на Родос в ближайшие дни и направили на остров пустые борты, чтобы забрать туристов. Другие авиакомпании, в том числе Easyjet, Ryanair и British Airways заявили, что выполняют рейсы в обычном режиме, клиенты могут бесплатно изменить дату обратного вылета, чтобы вернуться раньше, либо отложить отдых. Они также заявили о намерении организовать репатриационные рейсы. Министерство иностранных дел Греции сообщило, что в международном аэропорту Родоса начала работу служба помощи для туристов. 

Несмотря на заявления правительства о том, что на Родосе была проведена крупнейшая в истории эвакуация, Кефалогианни считает, что туристы могут продолжать отдыхать и на Корфу, и на Родосе.

Отмечается, что в воскресенье в 180 населённых пунктах Греции температура воздуха достигла 40 градусов Цельсия. Самая высокая температура – 46,4°C – была зафиксирована в городе Йитион в южной части Пелопоннеса. В понедельник температура снизилась до 38 градусов. Ближайшие три дня будут жаркими, однако к концу недели, по сообщению Метеорологической службы страны, должно похолодать примерно до 30 градусов.

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Сегодня, 08:41
275
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