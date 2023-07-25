В Греции горят курортные острова, власти эвакуируют туристов и жителей

Пожары вспыхнули на фоне сильнейшей жары, которая установилась в Греции. Министерство по климатическим кризисам и гражданской защите Греции заявило, что чрезвычайная ситуация на острове Родос привела к крупнейшей в истории эвакуации из-за лесного пожара. Огонь достиг курортов на юго-восточном побережье, поэтому оттуда вывезли 19 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

По данным местной полиции, из 12 населённых пунктов и нескольких отелей были эвакуированы 16 тысяч человек по суше и три тысячи — по морю. Отели и жилые дома от огня не пострадали.

Помимо Родоса лесные пожары вспыхнули на островах Эвбея и Корфу. На острове Эвбея власти эвакуировали жителей четырёх южных деревень в расположенный к западу город Каристос.

Авиакомпании Tui и Jet2 отменили рейсы на Родос в ближайшие дни и направили на остров пустые борты, чтобы забрать туристов. Другие авиакомпании, в том числе Easyjet, Ryanair и British Airways заявили, что выполняют рейсы в обычном режиме, клиенты могут бесплатно изменить дату обратного вылета, чтобы вернуться раньше, либо отложить отдых. Они также заявили о намерении организовать репатриационные рейсы. Министерство иностранных дел Греции сообщило, что в международном аэропорту Родоса начала работу служба помощи для туристов.