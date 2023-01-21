В госсобственность хотят передать 145 железнодорожных путей

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Премьер-министр страны Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой официальный Telegram-канал Правительства РК.

Участники обсудили меры по возврату в государственную собственность некоторых активов, являющихся неотъемлемой частью производственного процесса в железнодорожных перевозках.

Премьер-Министр поручил заинтересованным госорганам продолжить активную работу в этом направлении.

"В ходе заседания было также отмечено, что от собственников ряда частных компаний поступили обращения с предложениями передать в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей. Глава Правительства дал поручение провести все необходимые процедуры для реализации данных мер", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, члены Комиссии рассмотрели ситуацию ход работы по возврату в госсобственность некоторых инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов поручил ускорить процедуры по всем рассматриваемым вопросам для достижения конкретных результатов уже в ближайшее время.