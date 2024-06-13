В городе Кульсары более 2500 жителей подписали соглашение на получение компенсации на восстановления жилья

Из них 1931 жителей уже получили компенсацию на свои счета, среди них для приобретения жилья – 996 человек, на ремонтно-восстановительные работы – 935, передаёт BaigeNews.

Один из получивших выплату житель микрорайона Атырау города Кульсары Ескендир Измаганбетов.

"Мы прожили год в микрорайоне Атырау. В апреле этого года наш дом был затоплен во время паводка. Наш дом был совсем новый, конечно было жалко его. Но акимат выделил денежную компенсацию, которая покроет все наши расходы на ремонт дома. Мы заключили соглашение с акиматом, так как сумма нас устроила, через три дня компенсация уже поступила на мой счет. Мы уже приступили к ремонту нашего дома", - рассказал житель Кульсары Ескендир Измаганбетов.

Также продолжается строительство 100 домов для пострадавших от паводков. Площадь каждого дома составит 100 квадратных метров. По проекту дом состоит из 5 комнат. В том числе предусмотрены кухня, две спальни, гостиная и санузел. В строительстве домов задействованы местные компании.