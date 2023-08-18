В городе Алтай случайно снесли памятник Ленину в ходе реставрации

Погрузчик при осуществлении ремонта допустил опрокидывание памятника Ленину в Алтае, передаёт BaigeNews.kz.

"Погрузчик при осуществлении ремонта допустил сдвиг памятника. В следствии чего памятник упал с постамента.

Правоохранительными органами выясняются обстоятельства происшествия", - сообщили в городском акимате.

Отметим, что инцидент произошёл 15 августа и попал в объектив камеры.