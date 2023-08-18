В городе Алтай случайно снесли памятник Ленину в ходе реставрации
Сегодня, 11:50
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Сегодня, 11:50Сегодня, 11:50
210Фото: скриншот
Погрузчик при осуществлении ремонта допустил опрокидывание памятника Ленину в Алтае, передаёт BaigeNews.kz.
"Погрузчик при осуществлении ремонта допустил сдвиг памятника. В следствии чего памятник упал с постамента.
Правоохранительными органами выясняются обстоятельства происшествия", - сообщили в городском акимате.
Отметим, что инцидент произошёл 15 августа и попал в объектив камеры.
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