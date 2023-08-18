  • 18 Августа, 13:13
  • BAIGENEWS

В городе Алтай случайно снесли памятник Ленину в ходе реставрации

Сегодня, 11:50
АВТОР
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скриншот Сегодня, 11:50
Сегодня, 11:50
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Фото: скриншот

Погрузчик при осуществлении ремонта допустил опрокидывание памятника Ленину в Алтае, передаёт BaigeNews.kz. 

"Погрузчик при осуществлении ремонта допустил сдвиг памятника. В следствии чего памятник упал с постамента.
Правоохранительными органами выясняются обстоятельства происшествия", - сообщили в городском акимате.

Отметим, что инцидент произошёл 15 августа и попал в объектив камеры. 

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