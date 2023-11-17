В горах США нашли терьера, который 10 недель охранял тело хозяина

Через 10 недель после того, как американец Рич Мур отправился в горы и не вернулся, спасатели обнаружили живой его собаку, которая оставалась рядом с телом хозяина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей BBC".

71-летний Рич Мур планировал подняться на пик Блэкхед в штате Колорадо 19 августа. Он взял в поход свою собаку по кличке Финни, но домой они не вернулись.

Спасатели долго искали их на крутом западном склоне горы между местом, где была припаркована машина Мура, и вершиной, находящейся на высоте 3800 метров над уровнем моря. Но поиски оказались безуспешными.

Поисковые службы опубликовали объявления с фотографиями для других горных энтузиастов. В результате 30 октября тело пропавшего мужчины нашёл охотник. Его обнаружили в национальном парке Сан-Хуан, примерно в 2,5 км к востоку от вершины пика Блэкхед. Рядом находилась живая Финни. Собака весила меньше трёх килограммов: она потеряла примерно половину веса. Первым делом Финни отвезли к ветеринару, а затем вернули семье погибшего хозяина.

По словам спасателей, собаке каким-то чудом удалось не стать жертвой обитающих в лесу хищников, таких как пумы, койоты и медведи. А питалась она, видимо, за счёт охоты на мелких млекопитающих.

По данным местных властей, Мур скончался от переохлаждения, из-за которого он мог потерять способность ориентироваться в пространстве. Друзья Мура рассказали изданию Outsider, что он был опытным горным туристом и прежде уже покорял пик Блэкхед вместе с другом. На этот раз он взял с собой лишь Финни. По словам жены Мура, Даны Холби, она пыталась отговорить мужа от этого похода, но безуспешно.

Когда Холби узнала, что Финни выжила в дикой природе 10 недель, женщина была поражена. Они с сыном плакали, когда забирали собаку из ветеринарной клиники, рассказала она журналу Outsider.