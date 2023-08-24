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В горах Алматы потерялась туристка из Кореи

Сегодня, 18:39
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МЧС РК Сегодня, 18:39
Сегодня, 18:39
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Фото: МЧС РК

Сутки провела в горах Алматы потерявшаяся туристка из Кореи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой МЧС РК.

"23 августа в 9 часов утра делегация из Республики Корея в количестве 25 человек поднялась на канатной дороге "Комби-1" и пешком дошли до Талгарского перевала. Гид дал свободное время туристам и при спуске на Чимбулак обнаружили, что не хватает одного члена группы", - рассказали в МЧС.

24 августа к спасателям обратился представитель консульства. В 12:05 на поиски женщины выехали семеро спасателей РОСО (Республиканский оперативно-спасательный отряд) МЧС в количестве семи человек, в том числе один кинологический расчёт.

"В 14:22 спасатели благополучно нашли туристку на Левом Талгаре, она потерялась и не успела спуститься по канатной дороге. К счастью, она нашла домик и в нём переночевала. В медицинской помощи иностранка не нуждалась", - сообщили в МЧС.

Спасатели МЧС напоминают правила безопасности при передвижении групп в горных условиях. У туристического состава обязательно должен быть руководитель, не допускается растягивание группы на маршруте. Темп движения необходимо отслеживать по слабейшему, отлучение или стоянка допускается только с разрешения руководителя.

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