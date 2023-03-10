В Генпрокуратуре рассказали о скончавшемся на рабочем месте прокуроре

Прокурору, который внезапно скончался на работе в Туркестанской области, генеральная прокуратура посвятила видеоролик, передаёт BaigeNews.kz. В ролике рассказывается, каким сотрудником и человеком был при жизни умерший Марат Алиханов. На момент смерти ему было 58 лет.

"Марат Алиханов проработал в правоохранительных органах 34 года. Государственный советник юстиции 3 класса. Он остался в нашей памяти достойным человеком и высококвалифицированным специалистом. У него остались жена и дети", - сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, вчера стало известно, что в своём рабочем кабинете скончался прокурор из Туркестанской области. Предварительной версией смерти в СМИ назвали инфаркт.