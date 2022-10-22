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  • В Генпрокуратуре рассказали, что грозит нарушителям правил предвыборной агитации
Пресс-службы Генеральной прокуратуры Сегодня, 14:02
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Фото: Пресс-службы Генеральной прокуратуры

В Генпрокуратуре рассказали, что грозит нарушителям правил предвыборной агитации

В Генеральной прокуратуре напомнили об ответственности за нарушение правил предвыборной агитации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О правилах проведения предвыборной кампании, регулируемых Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" рассказал заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев. Напомним, кампания стартовала 21 октября в 18:01.

В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено девять статей за нарушения порядка и условий предвыборной агитации.

Это следующие составы:

  • проведение предвыборной агитации в период её запрещения (статья 102 – штраф от 15 до 35 месячных расчетных показателей);
  • воспрепятствование праву вести предвыборную агитацию  (статья 103 – штраф от 20 до 50 месячных расчетных показателей);
  • нарушение условий проведения предвыборной агитации через СМИ (статья 112 - штраф от 20 до 50 месячных расчетных показателей).

Условия проведения агитации через СМИ прописаны в пункте 7 статьи 27 Конституционного закона "О выборах в РК".

Справочно: к нарушениям условий проведения агитации относятся:

  1. необъективное освещение СМИ выборной кампании, то есть искажение целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними;
  2. публикация СМИ агитматериалов, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, а также отказ в предоставлении возможности бесплатного опубликования опровержения;
  3. прерывание и комментирование выступлений кандидатов в СМИ сразу после выступления;
  4. отказ СМИ в выделении эфирного времени, печатной площади одному из кандидатов, в случае, если другим было дано согласие и другие;
  5. изготовление или распространение анонимных агитационных материалов (согласно пункту 5 статьи 28 КЗ "О выборах в РК" все агитационные печатные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, месте их печатания и тираже, лицах, сделавших заказ, из каких средств оплачено), что влечёт административный штраф по статье 113 КоАП (25 месячных расчётных показателей);
  6. умышленное уничтожение, повреждение агитационных материалов (статья 114 – штраф 15 месячных расчётных показателей);
  7. нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами (статья 120 – штраф от 10 до 30 месячных расчётных показателей);

Справочно: согласно пункту 4 статьи 27 КЗ "О выборах в РК" запрещается предвыборная агитация и распространение агитационных материалов:

  • государственным органам, органам местного самоуправления, а также их должностным лицам, военнослужащим, работникам органов национальной безопасности, правоохранительных органов, судьям, членам избирательных комиссий, религиозными объединениями;
  • участие журналистов, должностных лиц редакций СМИ, зарегистрированных кандидатами либо их доверенными лицами, в освещении выборов через СМИ; 
  • размещение агитационных материалов (на памятниках и других объектах, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования, статья 124 – штраф 25 месячных расчётных показателей);
  • нарушение порядка расходования средств, выделенных из республиканского бюджета на проведение предвыборной агитации (статья 125 – штраф пять месячных расчётных показателей).

Субъектами по всем указанным правонарушениям, наряду с гражданами, должностными лицами, являются субъекты предпринимательства. Санкции статей предусматривают штраф от 10 до 50 месячных расчётных показателей (от 30 до 153 тысяч тенге).

Возбуждение дел по этим и другим административным правонарушениям, посягающим на избирательные права (статьи 101 – 126 КоАП), относится к исключительной компетенции прокурора (статья 805 КоАП). Дела рассматривает суд.

Но граждане при нарушении их избирательного права могут самостоятельно обращаться непосредственно в суд (пункт 4 часть 1 статьи 807 КоАП). В этом случае дела указанной категории сразу (без постановления прокурора) рассматриваются судами, но с участием прокурора (по всем составам административных правонарушений, посягающих на избирательные права: статьи 101 - 126 КоАП).

"Наряду с административной ответственностью предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение выборного законодательства", - сообщил Умиралиев.

Это касается воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья150 УК - от штрафа 100 МРП до лишения свободы до четырёх лет, включая исправительные работы, ограничения свободы).

Второй состав - это фальсификации избирательных документов или неправильного подсчёта голосов (статья 151 УК - штраф либо исправительные работы в размере до четырёх тысяч МРП/ограничение либо лишение свободы до четырёх лет).

"Настоящая электоральная кампания на текущий момент проходит в правовом поле. Фактов нарушения выборного законодательства не зафиксировано. Для дальнейшего обеспечения законности проведения выборной кампании прокурорами налажено тесное взаимодействие с государственными и правоохранительными органами, а также избирательными комиссиями. По каждому факту нарушения будут приниматься все правовые меры, предусмотренные законами", - подытожил заместитель генерального прокурора.

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#выборы президента #Генеральная прокуратура #агитация
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:02
173
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