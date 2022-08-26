В ФТК рассказали о намерении пресечь спекуляцию билетов на турнир ATP 500 Astana Open

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Как будут бороться с перекупщиками билетов на теннисный турнир ATP 500 Astana Open, который пройдёт в октябре 2022 года в Нур-Султане, сообщил вице-президент федерации тенниса Казахстана (ФТК) Юрий Польский, передаёт BaigeNews.kz.



"Продажи билетов мы разделили на три этапа. На первом этапе, который идёт сейчас, в продаже третья часть от общего количества билетов. При этом мы предоставили 30-процентную скидку в честь 30-летия федерации тенниса Казахстана. Мы хотим, чтобы люди могли купить очень доступные по стоимости билеты и вместе с нами порадовались этой круглой дате. Теннис сейчас у всех на устах и люди должны насладиться зрелищем", — сказал Польский в интервью пресс-службе ФТК.

Далее планируются ещё два этапа продажи билетов уже по более высокой цене.

"Почему мы делим продажу на этапы? Чтобы перекупщики не расхватывали заранее билеты, а зрители, которые действительно болеют за теннис и хотят прийти, имели возможность их приобрести", — пояснил вице-президент ФТК.



По его словам, на сегодняшний день основные организационные вопросы проведения турнира проработаны. Идёт техническая подготовка, а начиная с сентября начнётся реализации самого спортивного мероприятия.