В фонтане Шымкента утонул ребёнок

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10-летний ребёнок утонул в фонтане в Шымкенте. Об этом сообщили в ДЧС города, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла накануне около 19:30.

"В фонтане, расположенном по проспекту Н.Назарбаева, Каратауский район, город Шымкент, без присмотра родителей, купался мальчик 2013 года рождения, он погиб на месте. В настоящее время департаментом полиции назначена судебно-медицинская экспертиза. Всего на территории города 32 фонтана, из них работают 25", — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что на территории города установлено пять официальных мест для массового отдыха на воде, туризма и спорта, в трёх из которых купание разрешено. В 13 запрещённых местах установлены таблички с информацией о запрете купания.

С апреля в городе оштрафованы 11 человек по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях - "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах", на сумму 132 825 тенге, и 12 по статье 364 - "Нарушение правил общего водопользования".