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  • В FlyArystan ответили, почему отказались перевозить инвалидную коляску
avianews.com/Максим Морозов Сегодня, 19:56
44
Фото: avianews.com/Максим Морозов

В FlyArystan ответили, почему отказались перевозить инвалидную коляску

В авиакомпании отреагировали на ситуацию с внештатным советником акима Карагандинской области Ниязом Сундиталиевым, которому не разрешили взять в багаж инвалидную коляску на борт в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz

FlyArystan провела внутреннее расследование по случаю на регистрации рейса КС 7121 Алматы-Караганда 29 августа. По правилам перевозки колясок малоподвижных пассажиров существуют разные требования в зависимости от вида аккумулятора. В данном случае сотрудник авиакомпании перепутал вид аккумулятора и потребовал его изъятие, что привело к невозможности перевозки коляски. В авиакомпании признали свою вину, принесли извинения Ниязу Сундиталиеву и пообещали провести инструктаж сотрудника по работе с особенными пассажирами. 

"Авиакомпания признаёт свою вину и приносит глубочайшие извинения пассажиру. Также мы заверяем, что будет проведено дополнительное обучение сотрудника, допустившего ошибку. Пассажиру обязательно будет оказана всесторонняя помощь в отправке коляски до Караганды и адреса проживания. FlyArystan предпримет все меры для предотвращения подобных ошибок. Ещё раз приносим свои извинения пассажиру", говорится в сообщении. 

Ранее Нияз Сундиталиев, инвалид первой группы, рассказал о том, что в аэропорту Алматы сотрудники авиакомпании FlyArystan отказались принимать в багаж его специальную инвалидную коляску. 

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#авиаперевозки #инвалидность #Fly Arystan
Сегодня, 19:56
44
Журналист

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