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Сотрудники авиакомпании FlyArystan "лишили меня ног" - Нияз Сундиталиев
Специальную коляску забрали у инвалида Нияза Сундиталиева перед полетом сотрудники авиакомпании FlyArystan в аэропорту Алматы. Добираться до дома, в Караганду, парализованный человек вынужден был с угрозой для здоровья. Спецсредство ему пока не вернули, передаёт BaigeNews.kz.
Об инциденте Нияз, являющийся внештатным советником акима Карагандинской области, рассказал на своей странице в Facebook.
"29 августа в алматинском аэропорту столкнулся с нежеланием сотрудников FlyArystan брать на борт мою инвалидную коляску. Вылететь мы должны были в 23:05 28 августа, но, к сожалению, без объяснения причин задержали рейс, и вылетели мы только в 2:35. Во время сдачи багажа был вызван сотрудник авиакомпании, который в итоге дал свои вердикт о том, что моя коляска не может быть допущена на борт самолёта из-за того, что я должен самостоятельно отключить клеммы и отсоединять пульты управления. Но как я могу произвести эти манипуляции, если у меня не работают пальцы на руках?" - возмущен инвалид.
Он отметил, что 26 августа вылетел из Караганды в Алматы бортом этой же авиакомпании на этой же инвалидной коляске. Но тогда спецсредство не помешало выполнению рейса. Мужчина задается вопросом, что же изменилось.
"Выяснение, что же делать с моей коляской, заняло полчаса. Эти 30 минут вынужден был сидеть на совершенно неприспособленной для меня инвалидной коляске, у которой нет подголовника, нет жёсткой спинки и мягкое сидение. К сожалению, я парализован и не могу держать спину. Имею первую группу инвалидности, мне для использования совершенно не подходит любая коляска. Это должна быть специализированная коляска со всеми приспособлениями. Всё это время я сидел в изогнутом положении на коляске с рисками для здоровья и жизни", - добавил Сундиталиев.
Он заявил, что выполнил все необходимые требования: известил за пять суток авиакомпанию о том, что собирается совершить два перелёта, что пользуется инвалидной коляски, что нужна помощь при перелете.
"Это все было принято во внимание авиакомпанией, но в итоге я улетел в Караганду, а коляска, мои ноги, остались у стойки регистрации в Алматы. Сейчас я дома, но не имею возможности самостоятельно встретиться с людьми, просто подышать свежим воздухом, пришлось отменить все ближайшие встречи. А самое главное - никого из FlyArystan не волновало, как я буду добираться до дома из карагандинского аэропорта, находясь в парализованном положении", - резюмировал он.
На обращение инвалида отреагировали в Комитете гражданской авиации. В комментарии под постом ответственные лица пообещали провести расследование.
"В случае установления со стороны авиакомпании нарушений, Комитетом будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством. По итогам работы, Вам будет предоставлен ответ", - заявили в ведомстве.
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