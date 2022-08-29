Сотрудники авиакомпании FlyArystan "лишили меня ног" - Нияз Сундиталиев

Фото: facebook.com/@Нияз Сундиталиев

Специальную коляску забрали у инвалида Нияза Сундиталиева перед полетом сотрудники авиакомпании FlyArystan в аэропорту Алматы. Добираться до дома, в Караганду, парализованный человек вынужден был с угрозой для здоровья. Спецсредство ему пока не вернули, передаёт BaigeNews.kz.

Об инциденте Нияз, являющийся внештатным советником акима Карагандинской области, рассказал на своей странице в Facebook.

"29 августа в алматинском аэропорту столкнулся с нежеланием сотрудников FlyArystan брать на борт мою инвалидную коляску. Вылететь мы должны были в 23:05 28 августа, но, к сожалению, без объяснения причин задержали рейс, и вылетели мы только в 2:35. Во время сдачи багажа был вызван сотрудник авиакомпании, который в итоге дал свои вердикт о том, что моя коляска не может быть допущена на борт самолёта из-за того, что я должен самостоятельно отключить клеммы и отсоединять пульты управления. Но как я могу произвести эти манипуляции, если у меня не работают пальцы на руках?" - возмущен инвалид.

Он отметил, что 26 августа вылетел из Караганды в Алматы бортом этой же авиакомпании на этой же инвалидной коляске. Но тогда спецсредство не помешало выполнению рейса. Мужчина задается вопросом, что же изменилось.

"Выяснение, что же делать с моей коляской, заняло полчаса. Эти 30 минут вынужден был сидеть на совершенно неприспособленной для меня инвалидной коляске, у которой нет подголовника, нет жёсткой спинки и мягкое сидение. К сожалению, я парализован и не могу держать спину. Имею первую группу инвалидности, мне для использования совершенно не подходит любая коляска. Это должна быть специализированная коляска со всеми приспособлениями. Всё это время я сидел в изогнутом положении на коляске с рисками для здоровья и жизни", - добавил Сундиталиев.

Он заявил, что выполнил все необходимые требования: известил за пять суток авиакомпанию о том, что собирается совершить два перелёта, что пользуется инвалидной коляски, что нужна помощь при перелете.

"Это все было принято во внимание авиакомпанией, но в итоге я улетел в Караганду, а коляска, мои ноги, остались у стойки регистрации в Алматы. Сейчас я дома, но не имею возможности самостоятельно встретиться с людьми, просто подышать свежим воздухом, пришлось отменить все ближайшие встречи. А самое главное - никого из FlyArystan не волновало, как я буду добираться до дома из карагандинского аэропорта, находясь в парализованном положении", - резюмировал он.

На обращение инвалида отреагировали в Комитете гражданской авиации. В комментарии под постом ответственные лица пообещали провести расследование.

"В случае установления со стороны авиакомпании нарушений, Комитетом будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством. По итогам работы, Вам будет предоставлен ответ", - заявили в ведомстве.