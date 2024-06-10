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В эвакопунктах Атырау не осталось эвакуированных людей

Сегодня, 11:34
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В эвакопунктах Атырау не осталось эвакуированных людей Сегодня, 11:34
Сегодня, 11:34
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7 июня жители села Талдыколь, проживавшие в эвакопунктах общежития АГУ им.Х.Досмухамедова и Высшего колледжа APEC вернулись в свои дома, сообщает Оперативный штаб по ЧС, передаёт BaigeNews.

Всего в городе Атырау на случай эвакуации населения было подготовлено 10 250 мест в 94 эвакопунктах.

"В минувшую пятницу 180 жителей Талдыколь, размещенные в двух эвакопунктах, вернулись в свои дома. Таким образом, в городе Атырау эвакуированных людей больше не осталось", - сообщили в Оперативном штабе по ЧС.

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