В эвакопунктах Атырау не осталось эвакуированных людей
Сегодня, 11:34
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Сегодня, 11:34Сегодня, 11:34
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7 июня жители села Талдыколь, проживавшие в эвакопунктах общежития АГУ им.Х.Досмухамедова и Высшего колледжа APEC вернулись в свои дома, сообщает Оперативный штаб по ЧС, передаёт BaigeNews.
Всего в городе Атырау на случай эвакуации населения было подготовлено 10 250 мест в 94 эвакопунктах.
"В минувшую пятницу 180 жителей Талдыколь, размещенные в двух эвакопунктах, вернулись в свои дома. Таким образом, в городе Атырау эвакуированных людей больше не осталось", - сообщили в Оперативном штабе по ЧС.
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