Посевы не пострадают - заместитель премьер-министра о нашествии саранчи
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал о том, насколько соответствует действительности заявление о том, что саранча съела весь урожай, передаёт BaigeNews.kz.
"Предвосхищая ваши следующие вопросы о том, что "полчища саранчи съели весь урожай". Это вот любимая тема каких-нибудь СМИ. Нет такого. Мы никогда не были так готовы вот к такой напасти, как в этот раз. Почему? Потому что в прошлом году я же не скрывал, что мы упустили её. Но вовремя заложили деньги из резерва правительства. В январе было соответствующее постановление принято, и мы выделили 3,9 миллиардов дополнительных", - сказал Жумангарин.
По его словам, были закуплены химикаты.
"Большая группировка людей и техники сосредоточена в местах, где саранча наиболее сильно развивается. В Туркестанской области, я надеюсь, до конца недели мы закроем этот вопрос. Посевы не пострадают. Когда пишут: саранча летает. У неё есть крылья, она будет летать, понимаете? В этом году мы её не упустим", - резюмировал он.
Самое читаемое
- КТЖ грозит дефолт и банкротство - Алихан Смаилов
- Мужчина с внуком погибли из-за упавшего на них дерева
- 9 млрд тенге выделили на строительство и реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу
- Токаеву рассказали о строительстве парогазовой электростанции в Туркестанской области
- Еще один банк появитcя в Казахстане