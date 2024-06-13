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Посевы не пострадают - заместитель премьер-министра о нашествии саранчи

Сегодня, 14:58
АВТОР
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Фото: pixabay Сегодня, 14:58
Сегодня, 14:58
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Фото: Фото: pixabay

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал о том, насколько соответствует действительности заявление о том, что саранча съела весь урожай, передаёт BaigeNews.kz.

"Предвосхищая ваши следующие вопросы о том, что "полчища саранчи съели весь урожай". Это вот любимая тема каких-нибудь СМИ. Нет такого. Мы никогда не были так готовы вот к такой напасти, как в этот раз. Почему? Потому что в прошлом году я же не скрывал, что мы упустили её. Но вовремя заложили деньги из резерва правительства. В январе было соответствующее постановление принято, и мы выделили 3,9 миллиардов дополнительных", - сказал Жумангарин.

По его словам, были закуплены химикаты.

"Большая группировка людей и техники сосредоточена в местах, где саранча наиболее сильно развивается. В Туркестанской области, я надеюсь, до конца недели мы закроем этот вопрос. Посевы не пострадают.  Когда пишут: саранча летает. У неё есть крылья, она будет летать, понимаете? В этом году мы её не упустим", - резюмировал он.

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