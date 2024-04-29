В Ереване создали коллекцию одежды с помощью нейросети

В Ереване искусственный интеллект создал коллекцию одежды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР24".

Эскизы нарисовала нейросеть. Преподаватель гуманитарно-технического колледжа Арпине Гукасян только сформулировала чёткий запрос и попросила цифрового помощника визуализировать её идею.

Будущих дизайнеров в гуманитарно-техническом колледже учат работе с искусственным интеллектом. Здесь идут занятия по компьютерному моделированию.

"Искусственный интеллект помогает нам, начинающим дизайнерам, работа с ним помогает ускорить процесс раз в 10, сэкономить средства, получать результаты своих идей и делать правки быстрее", – рассказала студентка Ереванского государственного гуманитарно-технического колледжа Вардуи Манукян.

Цифровой помощник не только рисует эскизы, но и подбирает материалы и фурнитуру. Предлагает несколько вариантов, но выбор – за дизайнером.

"Есть профессии, в которых появление искусственного интеллекта вызывает опаску и даже может быть неуместным, но сфера дизайна – та, в которой это действительно нужно, и мы видим положительные результаты", – отметила заместитель директора Ереванского государственного гуманитарно-технического колледжа Карине Григорян.