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рixabay Сегодня, 04:15
208
Сегодня, 04:15
208
Фото: рixabay

В элитном районе Алматы отключили воду

Временно ограничена подача воды в южную часть Медеуского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

В связи с профилактическими работами на сетях и объектах водоснабжения с 20:00 9 мая  ограничена подача воды потребителям, расположенным по следующим адресам:

мкр. Юбилейный, мкр. Тау Самал (Каменское плато), коттеджный городок "ВИП Алем", ЖК "Европолис", ул. Керей Жанибек хандар, ул. Ондасынова, ул. Ладушкина, ул. Оспанова, ул. Кыз Жибек, ул. Жанибекова, ул. Найманбаева, пр. Достык, ул. Чайкина.

Возможно снижение давления воды на сетях по улицам Хаджимукана, Байжанова, Луганского, пр. Достык, Нурмагамбетова, Сахариева, мкр. Кок Тобе, мкр. Самал-1, 3, мкр. Горный гигант.

ГКП "Алматы Су" приносит извинения за доставленные неудобства.

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Сегодня, 04:15
208
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