В Эквадоре похитили почётного консула Великобритании
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Национальная полиция Эквадора расследует похищение Почетного консула Великобритании в Гуаякиле Колина Армстронга. Официально известно, что похищение произошло рано утром в субботу, 16 декабря, в его поместье, расположенном в провинции Лос-Риос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на El Universo.
Журналисты издания утверждают, что вместе с консулом пропал еще один человек, предположительно, "колумбийской национальности".
В социальных сетях было распространено видео, на котором запечатлено, как жил бизнесмен. В аудиовизуальных кадрах видны определенные части дома.
Специализированные подразделения полиции Эквадора проводят оперативные и следственные действия.
Уточняется, что похищенный также является президентом компании, занимающейся распространением сельскохозяйственной продукции.
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