В Эквадоре похитили почётного консула Великобритании

Национальная полиция Эквадора расследует похищение Почетного консула Великобритании в Гуаякиле Колина Армстронга. Официально известно, что похищение произошло рано утром в субботу, 16 декабря, в его поместье, расположенном в провинции Лос-Риос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на El Universo.

Журналисты издания утверждают, что вместе с консулом пропал еще один человек, предположительно, "колумбийской национальности".

В социальных сетях было распространено видео, на котором запечатлено, как жил бизнесмен. В аудиовизуальных кадрах видны определенные части дома.

Специализированные подразделения полиции Эквадора проводят оперативные и следственные действия.

Уточняется, что похищенный также является президентом компании, занимающейся распространением сельскохозяйственной продукции.