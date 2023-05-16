В Экибастузе устроили стрельбу на улице, один человек госпитализирован

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В Экибастузе госпитализировали мужчину в результате стрельбы на улице города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 15 мая около 17:40.

"Установлено, что неизвестный из неизвестного оружия произвёл выстрелы в 32-летнего горожанина. Мужчина с ранением госпитализирован в больницу. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Начато досудебное расследование по статьям 24 части 3- 99 части 2 пункта 9, 293 части 3 пункта 2 УК РК", - говорится в сообщении.

Один из подозреваемых задержан и водворён в ИВС. По второму лицу, подозреваемому в причастности к данному факту, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и его задержанию.

Напомним, в октябре 2022 года в городе Сатпаеве человека из оружия ранили на глазах у прохожих.