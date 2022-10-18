Стрельба в Сатпаеве: человека ранили на глазах у прохожих

Фото: polisia.kz

Выстрелы посреди дня раздались в Сатпаеве. На глазах у прохожих на одной из улиц города ранили мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Изначально информация об инциденте появилась в соцсетях.

В полиции уточнили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 24-99 УК РК "Покушение на убийство".

"Подозреваемое лицо установлено, принимаются меры к его задержанию. Обстоятельства выясняются. Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.