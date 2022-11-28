В Экибастузе устранили большинство повреждений на теплосетях

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О состоянии теплоснабжения в Экибастузе в данный момент отчитались в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передаёт BaigeNews.kz.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 138 человек и 35 единиц техники.

"Из 15 ранее выявленных повреждений устранено 14. В настоящее время проводятся земляные работы. По состоянию на 15:30 температура подачи теплоносителя составляет 84 градуса (норма - 87 градусов), обратка – 54 градуса при норме 56 градусов В квартирах горожан термометры показывают 18-20 градусов", - сообщили в МИИР.

В работе находятся шесть котлоагрегатов (№ 6, 8, 9, 12, 14, 15), в резерве четыре котла. Потребление электроэнергии составило 51 МВт.

"Температурный режим в лечебных учреждениях в течение дня не ухудшался и сохраняется в пределах 20-25 градусов, что соответствует санитарным нормам", - заверили в ведомстве.

Без теплоснабжения остаются 18 МЖД и три соцобъекта. Имеется одно повреждение на участке ЦТП 52 (микрорайон 5 "а" по улице Машһур Жусупа).

В связи с аварией на ТЭЦ создан штаб во главе с акимом Павлодарской области.