В Экибастузе реконструируют железнодорожный вокзал 1988 года

Обновление железнодорожного вокзала в Экибастузе включили в план реализации послания президента Казахстана. Здание не ремонтировали 35 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Об этом решении на аппаратном совещании в областном акимате доложил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Канат Кашкиров. По его словам, проект реконструкции находится на стадии разработки.

"Планируем реконструировать железнодорожный вокзал в Экибастузе. Здание построили в 1988 году. С тех пор его не ремонтировали. Фасад необходимо обновить. Проект находится на стадии разработки", – сказал Канат Кашкиров.

Аким области Асаин Байханов поручил до конца ноября подготовить проектно-сметную документацию и потребовал, чтобы проект реализовали качественно.

"В этом году по моему поручению модернизируют железнодорожный вокзал Павлодара. В следующем году необходимо подготовить проект реконструкции железнодорожного вокзала в Экибастузе", – сказал аким.

Реконструкцию павлодарского железнодорожного вокзала должны завершить до конца 2023 года. Здесь планируют полностью обновить системы тепло- и водоснабжения, канализацию, освещение, заменить подвесной потолок и напольное покрытие, обустроить комфортные кассовые зоны, зал ожидания, фудкорт.