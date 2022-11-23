В eGov теперь можно узнать, совершал ли человек коррупционные правонарушения

Фото: naceks.kz

Теперь сведения о совершении коррупционного преступления можно получить на портале eGov.kz и мобильном приложении eGov mobile, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".

С помощью новой услуги можно получить сведения о наличии либо отсутствии в совершении коррупционного преступления при поступлении на гражданскую службу или на работу в субъекты квазигосударственного сектора. Услуга бесплатная и доступна онлайн.

Ранее сведения предоставлялись Комитетом по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК и его территориальными управлениями только по личному обращению гражданина через Е-Оtinish.

Для получения новой услуги на портале eGov.kz пользователям необходимо:

авторизоваться на портале egov.kz;

на главной странице выбрать раздел "Гражданам" — "Трудоустройство и занятость" — "Трудоустройство и поиск работы";

выбрать услугу "Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления" и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн";

инициировать заказ услуги онлайн;

подписать и получить услугу с помощью ЭЦП.

Срок оказания услуги составляет 10 минут. В случае необходимости дополнительной установочной проверки он будет увеличен до пяти рабочих дней. В случае проведения дополнительной проверки, в течение трёх рабочих дней будет направлен промежуточный ответ о необходимости подачи повторного обращения по истечению 20 рабочих дней с момента получения услугодателем запроса.

Вместе с тем, аналогичная услуга доступна в мобильном приложении eGov mobile в разделе "Трудоустройство и занятость". Сведения направляются в раздел Уведомления на eGov mobile.

"В наши дни все необходимые справки хочется получать онлайн, не посещая сами учреждения и не тратить на это много времени. Мы упростили процесс получения услуги, и теперь будущие госслужащие, и работники квазигосударственных компаний могут получать сведения о совершении коррупционных преступлений быстро и онлайн. К тому же, данная услуга пользуется спросом у граждан, так, с момента запуска услуги уже более 98 тысяч человек получили свои сведения", — отметил Председатель Правления АО Национальные информационные технологии Ростислав Коняшкин.

Ссылка на подробную видео инструкцию: https://youtu.be/uGg7UHuhzbY.