В Египте полицейский застрелил двух израильских туристов
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Египетский полицейский открыл огонь по израильским туристам в средиземноморском городе Александрия, убив по меньшей мере двух израильтян и одного египтянина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Местные СМИ со ссылкой на представителей службы безопасности сообщили, что еще один человек был ранен в результате нападения, которое произошло у Помпеевой колонны.
В сообщении говорится, что предполагаемый злоумышленник задержан.
Силовики оперативно оцепили место нападения. На любительском видео, распространённом в социальных сетях, видно, как по меньшей мере три машины скорой помощи доставляют пострадавших в больницы.
В 1979 году Египет заключил мир с Израилем и долгое время выступал посредником в израильско-палестинском конфликте. Но антиизраильские настроения в стране сильны, особенно во время вспышек насилия.
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