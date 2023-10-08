Сотни убитых и тысячи раненых: что происходит в Израиле

По информации международных СМИ, атака палестинское движения ХАМАС на Израиль стала крупнейшей за последние 50 лет — со времён Войны судного дня, передаёт BaigeNews.kz.

По данным газеты Jerusalem Post, число погибших в ходе вооруженного конфликта в Израиле превысило 300 человек, более 1500 человек получили ранения, десятки людей захвачены в заложники. В то время как Минздрав Палестины сообщает о как минимум 230 погибших палестинцах и более чем 1700 получивших ранения.

Как пишет в своём обзоре Euronews, Рано утром 7 октября ХАМАС нанёс ракетный удар по Тель-Авиву: группировка заявила, что это ответ на атаку Израиля по сектору Газа. Несколькими часами ранее израильская армия разрушила 14-этажную башню "Палестина", в которой находились как обычные квартиры, так и офисы, связанные с боевиками ХАМАС и "Исламского джихада". Жителей предупредили за 10 минут, они успели эвакуироваться.

Удар по палестинскому анклаву стал в свою очередь ответом на действия ХАМАС: утром в субботу сотни боевиков проникли на территорию Израиля, а по израильским городам были выпущены несколько тысяч ракет, заявили в Иерусалиме. Атака стала крупнейшей за последние 50 лет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Мы находимся в состоянии войны" и призвал жителей сектора Газа "сейчас же" уезжать оттуда, так как армия Израиля задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС и "отомстить за этот черный день".

"Все места, к которым имеет отношение ХАМАС, будут уничтожены", — сказал он.

Нетаньяху также предложил лидерам оппозиции создать экстренное правительство национального единства.

Иерусалим объявил, что отключит подачу электричества в Газу — Израиль обеспечивал примерно 2/3 потребностей сектора в электроэнергии.

Фото: RT

В этот же день израильские истребители атаковали многоэтажные здания в Газе.

В стране началась мобилизация резервистов. Иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Израиль. В их числе и казахстанская Air Astana, которая отменила рейс из Алматы в Тель-Авив, а пассажирам, уже купившим билеты предложила полный возврат денег.

Между тем, посольство Казахстана в Израиле обратилось к гражданам нашей страны, порекомендовав им соблюдать указания командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.

Как сообщает BBC, во время нападения боевики ХАМАС захватили много заложников. Среди них как военные, так и гражданские лица. Некоторых заложников, как сообщается, вывезли на машинах в сектор Газа. ХАМАС заявил, что будет обменивать их на палестинских заключённых.

К вечеру 7 октября на территории Израиля продолжались бои в 22 местах, сообщило Министерство обороны страны.

Фото: EPA

Как сообщает телерадиокомпания Kan, заложники, удерживаемые в южном городе Офакиме, освобождены.

Трое израильских солдат получили ранения легкой и средней степени тяжести, передает телекомпания в соцсети Х (ранее называлась Twitter). В сообщении также говорится, что находившиеся там боевики ХАМАС были убиты.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 20 тысяч человек покинули свои дома из-за атак израильской армии. Людей разместили в убежищах.