В Египте обрушилось 13-этажное здание

Фото: Al Arabiya

В египетской провинции Александрия на севере страны обрушилось 13-этажное здание. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на moscow-baku.ru.

Как сообщает Al Arabiya, по меньшей мере один человек пострадал. На место незамедлительно прибыли спасатели, они разыскивают под завалами других людей, которые, возможно, находились в здании на момент его обрушения.

Отметим, здание разрушено почти полностью. Нанесен ущерб припаркованным рядом автомобилям. Под обломками дома могут находиться не только его жители, но и посетители располагавшегося на первом этаже супермаркета.

Информация о числе остающихся под завалами и причине обрушения здания пока не приводится.