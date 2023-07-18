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В два раза выросла зарплата у работников природоохранных служб
С 1 июля текущего года работники природоохранных служб Казахстана получат 100% надбавку к должностному окладу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Соответствующее постановление принято правительством нашей страны в рамках исполнения поручения главы государства по улучшению условий их труда.
Документом предусматривается установление доплат за работу связанную с риском для жизни и здоровья.
К числу структур с особыми условиями труда отнесены специализированные организации по охране животного мира, защите и воспроизводству лесов, государственной лесной охране и т.д.
С учетом увеличения средний должностной оклад специалистов составит от 101 до 320 тысяч тенге в зависимости от занимаемой должности и выслуги лет.
В целом повышение зарплаты затронет 12 876 работников. Ожидается, что данная мера позволит снизить отток квалифицированных кадров и повысить привлекательность службы в целом.
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