В два раза снизилась очерёдность в детские сады за последние четыре года

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Очерёдность в детские сады за последние четыре года снизилась в два раза. На сегодня охват детей от двух до шести лет составляет почти 90 процентов. Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций рассказала директор департамента дошкольного образования министерства просвещения Наталья Жумадильдаева, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, сейчас по стране более 250 тысяч детей до шести лет стоят в очереди. Для решения вопроса дефицита мест в дошкольных организациях в ближайшие три года планируется открытие около 223 тысяч новых мест.

"На сегодня в стране функционируют 11 104 дошкольные организации c контингентом 1 115 460 детей. Предшкольная подготовка в детских садах, мини-центрах и в предшкольных группах школ организована для 336 614 детей и охват составил 95,8 процента. Для повышения охвата детей и привлечения частных инвесторов в 93,4 процента частных дошкольных организациях размещён госзаказ", - сказала Наталья Жумадильдаева.

Она отметила, что в организациях дошкольного образования работают 97 408 педагогов, из них в сельской местности – 41 596 (42,7 процента) в городе – 55 811 (57,3 процента). Ежегодно растёт число педагогов, которые проходят курсы повышения квалификации. Если в 2022 году курсы прошли более 14 тысяч педагогов системы дошкольного образования, то в 2023 году их число достигло 21 тысячи.

Кроме того, для повышения статуса воспитателей дошкольных организаций рассматриваются механизмы увеличения заработной платы и снижения нагрузки до международных показателей.

"Особое внимание уделяется охвату ДВО детей из социально уязвимых слоев населения с предоставлением бесплатного питания. На сегодня диагностируются 47 тысяч детей с особыми образовательными потребностями дошкольного возраста, из них специальные организации и группы посещают 14 460 детей, общеобразовательные группы – 5 530. Для детей из семей, воспитывающих ребёнка с инвалидностью, предусмотрена льготная очередь в детсады", - отметила Наталья Жумадильдаева.

По её словам, также продолжится работа по контролю за соблюдением требований к безопасности пребывания детей в дошкольных организациях и созданию благоприятных образовательных условий для детей, в том числе с детьми с ООП.