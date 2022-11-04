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В ДУМК обеспокоились популярностью татуировок среди молодёжи
Духовное управление мусульман Казахстана прокомментировало моду молодых казахстанцев на татуировки на теле, передает BaigeNews.kz. В ДУМК отметили, что ислам запрещает такие "украшения".
"В наше время среди молодежи распространена мода на узоры и рисунки путем прокалывания тела иглой (тату). Татуировки – это надписи и изображения на теле человека, сделанные путем введения красителей под кожу. Татуировки на теле запрещены в исламе. Потому что в хадисе, переданном Абдуллахом ибн Омаром (да будет доволен им Аллах), сказано: "Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) проклял тех, кто подвязывал волосы себе и другим, и наносил себе и другим татуировки" (Бухари, Муслим)", - написали на официальном сайте Управления muftyat.kz.
ДУМК ссылается на некие научные исследования, которые якобы подтверждают опасность татуировок. Однако публиковать ссылку на эти исследования духовенство не посчитало нужным.
"Например, нестерильные иглы, считающейся инструментом для росписи тела, и не соответствующие общим санитарным требованиям условия в помещениях вызывают различные инфекционные заболевания. Во-вторых, краски содержат свинец, мышьяк и другие токсичные веществъа, которые могут привести к различным опасным заболеваниям ввиде рака. Вредные красители могут даже постепенно разрушить генетическую систему человека. Люди часто страдают от рака кожи, экземы и аллергии из-за татуировок. Поэтому надо понимать, что татуировка на теле не только противоречит самобытности, убеждениям и мировоззрению нашего народа, но и опасна для здоровья каждого. По Шариату каждый здравомыслящий гражданин обязан очень ответственно относиться к своему здоровью", - говорится в сообщении Управления.
Правда, в ДУМК считают, что татуировки можно наносить, если:
1. Гравировка и рисунок не должны постоянно впитываться в тело и со временем должны стираться;
2. Надпись не должна препятствовать попаданию воды на кожу во время омовения;
3. Не должно быть нецензурных надписей и рисунок;
4.Не должно быть негативных лозунгов, призывов деструктивных религиозных течений и движений;
5. Рисунок не должен содержать изображение живого существа;
6. Надписи не должны содержать Имена Всевышнего Аллаха или аяты Корана;
7. Условием является то, что писания не должны применяться в местах, которые считаются авратом (Фетва шаргия, Шейх Ахмад Шариф ан-Насаган).
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