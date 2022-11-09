В домах Риддера потеплело. Теплоснабжение в городе восстановят в течение двух дней

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В квартирах жителей Риддера сегодня потеплело. Об этом специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города сообщили в Instargam, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате отметили, что на местной ТЭЦ удалось устранить аварии и запустить два котлоагрегата. Температура в теплоцентрали поднялась до 57 градусов.

Аким ВКО Даниал Ахметов сообщил, что ночью котлоагрегаты прошли нулевую отметку и теперь температура повышается. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Начат разогрев ещё одного, третьего, котла. В основном котле высокого давления нашли порывы. Сейчас их устранили, агрегат проходит гидроиспытание и готовится к запуску. Заменён также двигатель в основном механизме станции – багерном отделении.

"Четвёртый котёл планируем запустить к обеду. В шестом котле на данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы", - отметил Аким ВКО.

Уже в ближайшие два дня, по данным специалистов, температурный режим теплоцентрали города будет полностью восстановлен. Сейчас ведётся расследование по факту халатного отношения к своим обязанностям руководства Риддер ТЭЦ. Как сказал глава штаба Данил Ахметов все виновные будут привлечены к ответственности. Режим ЧС в Риддер к этому часу ещё сохраняется.