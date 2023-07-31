В домах пострадавшего от селя района Алматы начали восстанавливать подачу воды

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В "Алматы су" сообщили о частичном восстановлении системы водоснабжения района, пострадавшего в результате сошедшего селя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В связи с подключением насосной станции "Трамплины", расположенной по улице Каппарова западнее комплекса лыжных трамплинов "Сункар", а также накоплением уровня питьевой воды на водозаборной площадке №13, дополнительно восстановлена подача воды в круглосуточном режиме в жилые застройки по улицам Тайманова, Иванилова, Игишева.

Подключена насосная станция "Кочевники", через которую восстановлено водоснабжение жилому массиву южнее улицы Жамакаева (улица Машхура Жусупова, улиц 4, 5, 6).

Как сообщалось ранее, из-за схода селя и ливней сохраняется очень высокая концентрация мутности исходной воды в горных реках. Поэтому временно невозможно осуществить забор необходимого объёма воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки.

Для стабильной подачи воды через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30–40 мг/дм3. В настоящее время он колеблется в районе 170–340 мг/дм3. Лабораторные исследования воды проводятся ежечасно, пояснили в водоснабжающей организации.