В домах Алматы отремонтировали почти 200 лифтов

В 2023 году в Алматы обновили 198 подъемных механизмов в многоэтажных домах, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".

План перевыполнили: заменить должны были 155 единиц оборудования в 86 многоквартирных жилых домах, в итоге охватили 109 МЖД.

Всего в городе зарегистрировано 12 836 лифтов. С 2011 по 2022 год уполномоченной организацией "Алматы Тұрғын Үй" обеспечена замена 1935 лифтов в 907 домах.

В настоящее время в городе проходит реализуется государственная программа модернизации ЖКХ. Жители могут провести капитальный ремонт дома на возвратной основе сроком от 8 до 15 лет.