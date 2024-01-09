В домах Алматы отремонтировали почти 200 лифтов
Сегодня, 03:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:33Сегодня, 03:33
118Фото: Из открытых источников
В 2023 году в Алматы обновили 198 подъемных механизмов в многоэтажных домах, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".
План перевыполнили: заменить должны были 155 единиц оборудования в 86 многоквартирных жилых домах, в итоге охватили 109 МЖД.
Всего в городе зарегистрировано 12 836 лифтов. С 2011 по 2022 год уполномоченной организацией "Алматы Тұрғын Үй" обеспечена замена 1935 лифтов в 907 домах.
В настоящее время в городе проходит реализуется государственная программа модернизации ЖКХ. Жители могут провести капитальный ремонт дома на возвратной основе сроком от 8 до 15 лет.
Самое читаемое
- Пропавшую больше 10 дней казахстанку нашли полицейские
- Карагандинский зоопарк просит жителей сдавать свои новогодние ёлки для зверей
- Вторая ракетка Казахстана победила в финале турнира в Австралии
- Легендарной Бибигуль Тулегеновой вручили орден "Бейбітшілік пен келісім"
- В Кокшетау в 2024 году начнут строить ТЭЦ