В долговой яме оказались больницы Костанайской области

Больницы Костанайской области задолжали огромную сумму коммунальным предприятиям, поставщикам лекарств и продуктов питания. И долг продолжает расти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

С начала года медицинские учреждения накопили кредиторскую задолженность в 3,6 миллиарда тенге. В самом сложном финансовом положении – городские больницы Костаная, Рудного и детская областная. В этих организациях проводят высокотехнологичные операции. Однако, по словам врачей, возмещение их стоимости из Фонда социального медицинского страхования не соответствует реальным затратам.

По мнению специалистов, на нехватку денег также влияет ежегодное повышение зарплаты медицинским работникам. Сейчас в лечебных учреждениях на оплату труда затрачивают 85% финансирования. Оставшихся 15% не хватает даже на лекарства. На погашение долгов прошлого года из местного бюджета выделили больше 700 миллионов тенге. Улучшить текущую ситуацию пытаются за счёт оптимизации внутри больниц.

"Оптимизацию кадровой политики, оптимизацию договоров на лекарственные препараты - до конца года данную работу мы будем проводить с целью снижения кредиторской задолженности. Дело в том, что кредиторская задолженность возрастает ввиду того, что закупаются расходные материалы в медицинские организации, лекарственные препараты. Пока не изменится тариф на оказываемые услуги медицинские, мы так и будем оставаться", - сказал руководитель областного управления здравоохранения Данияр Джандаев.