В детском саду Петропавловска при детях распыляли опасный препарат против туберкулёза

Инцидент произошел 5 октября в государственном детском саду областного центра. Малыши спокойно спали в своих кроватках, в то время как за пределами их спален шла обработка специальным веществом. Родители возмущены тем, что их не предупредили ни о дезобработке, ни о том, что у сотрудника сада выявили открытую форму туберкулёза, передаёт BaigeNews.kz.

Забирая детей из сада в четверг, родители заметили их странное состояние. У некоторых малышей сильно чесались глаза и проявились неестественные покраснения кожи. Подозрительные симптомы у других появились на утро. Среди таких детей — четырёхлетняя дочь Алтыншаш Кунанбаевой.

"Утром мы открыли больничный лист. Конечно, в сад я её не привела. Врач сказала горло чистое, посмотрите до понедельника. К слову, у нескольких детей из сада кашель, а горло чистое. А потом я узнала про дезинфекцию проводимую. Мы в шоке. Должны же были предупредить. Никто от болезни не застрахован, поэтому мы бы нашли способы как забрать раньше времени детей из сада. Хотели скрыть или что?", — возмущается девушка.

Некоторые родители узнали о прошедшей обработке детского сада в тот же вечер. Мамочки уверены, не просочись эта информация в мессенджерах, никого из них не поставили бы в известность.

"Более того, нам не сказали почему дезинфекция была проведена. Заверили, что объявят причину на собрании сегодня. Но я беспокоюсь о своём ребенке и начала звонить в управление СЭС и областной Центр дезинфекции. Тогда-то я и узнала, что у одной из сотрудниц сада обнаружили туберкулёз. И что в срочном порядке нужно было провести дезинфекцию. А наши дети спали за соседними дверьми. Мягко говоря, травили наших детей. Нам известно, что даже после дезинфекции необходимой влажной уборки со специальными веществами тоже не было. Я позвонила в Прокуратуру и полицию, не оставлю это дело просто так", — уверяет Асель Абуталипова.

К слову, детский сад посещают 338 детей. Сегодня утром в учреждение пришел всего 161 ребенок. Причина отсутствия на следующий день после дезинфекции половины воспитанников - неизвестна.

Фото: Анна Мирская

По официальным данным, инфекцию диагностировали у медицинского работника детского сада, которая по роду деятельности ежедневно и напрямую контактирует с детьми.

"Факт был выявлен при прохождении сотрудником очередного профилактического осмотра. Сотрудник детского учреждения является болен туберкулезом открытой формы. Сейчас идет наблюдение за контактными лицами", — уточнил заместитель руководителя городского СЭС Данияр Оспанов.

Вопросы родителей всё множились, а логичных ответов они не получали.

"На каком основании вы дали себе право отвечать за здоровье наших детей? Мы вам отдали их в ваши добрые руки, чтобы наши дети были здесь в сохранности. Кто будет за это отвечать?", — возмутились родители на встрече с администрацией детского сада, главой управления образования, специалистами СЭС и областного Центра дезинфекции.

Определить ответственного за решение распылять вещества в присутствии детей так и не удалось. В управлении образования заверили, что созданная комиссия даст оценку действиям всех должностных лиц. Центр дезинфекции настаивал, что препарат относится к малоопасным категориям веществ, а дети были изолированы. А администрация сада переложила ответственность на санэпидемиологов.

"13 сентября проходила сотрудница профосмотр. Ставили диагноз пневмония. Получала лечение. Последний раз на работе она была в конце сентября. Отстранили от работы второго октября. Четвертого она сдала анализ на мокроту. Тогда мы и узнали. Бывает латентная, скрытая форма инфекции, которая себя не проявляет. Для дезобработки предлагались выходные дни, на что специалисты СЭС ответили, что нужно проводить своевременно. По согласованию дополнительно в выходные дни полностью весь детский сад будет еще раз обработан", — ответила директор детского сада Мадина Дарбаева.

Родителям объяснили дальнейший алгоритм действий. За здоровьем малышей будет наблюдать детский фтизиатр.

"Сделаем манту. В случае выявления положительной реакция продолжим обследование. Нужно будет сделать диаскинтест. Отрицательное значение подтвердит, что у ребенка туберкулеза нет. В ином случае нужны будут дополнительные снимки", — уточнила врач Айнагуль Бабасанова.

Фото: Анна Мирская

Отметим, что спешная дезинфекция была проведена во всех помещениях сада, кроме детских спален. Эти комнаты по-прежнему остаются без должной обработки.