В детсадах Астаны выделят 39 тысяч мест в рамках госзаказа

Фото: BaigeNews.kz

Дорожная карта по развитию системы образования на 2023-2029 годы подписана между министерством просвещения РК и акиматом Астаны. Документ направлен на точечное решение проблемных вопросов сферы образования и его дальнейшее развитие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения.

По плану акимата Астаны в столице продолжится открытие детских садов с группами полного дня, планируется размещение государственного образовательного заказа почти на 39 тысяч мест с учётом увеличения очерёдности, открытие 22 мини-центров на 2200 мест.

"Уделяем особое внимание строительству школ. В текущем году начато проектирование 24 комфортных школ. Школы нового образца позволят создать почти 90 тысяч ученических мест (в две смены). Кроме того, в новом учебном году планируем открыть 13 школ. Данные меры позволят значительно снизить количество трёхсменных школ и школ с переуплотнённым режимом обучения", - сказал аким Астаны Женис Касымбек.

Министр просвещения Гани Бейсембаев акцентировал внимание не только на повышении качества знаний, но и вопросах безопасности детей, сокращении дефицита мест в организациях образования.

"Для обеспечения стопроцентного охвата бесплатным техническим и профессиональным образованием планируется увеличить госзаказ до 15,5 тысячи мест до 2026 года. Также 6950 специалистов будут подготовлены по целевому заказу предприятий и на 100% трудоустроены. Принимаются меры по увеличению стипендии студентов колледжей на 50%", - отметил Гани Бейсембаев.

Около 800 преподавателей пройдут курсы повышения квалификации. В следующем году все столичные школы примут участие в мониторинге образовательных достижений обучающихся (МОДО) и третьем ежегодном исследовании PISA, по итогам которых будут даны точечные рекомендации по повышению качества образования.

На сегодня министерством разрабатывается проект Национальной программы школьного питания. Для организации питания в школах Астаны предлагается внедрить пилотный проект "Цифровой школьной столовой".

В целом, в Дорожную карту вошли мероприятия по развитию дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, оценке качества образования, инклюзивному образованию, охране прав детей, дополнительному образованию, техническому и профессиональному образованию, также меры по противодействию коррупции в организациях образования.