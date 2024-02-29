В десять раз завысили тарифы на вывоз мусора в области Жетысу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мерами природоохранной прокуратуры снижены тарифы на вывоз коммунальных отходов в 5 районах области Жетысу - Панфиловском, Каратальском, Аксуском, Сарканском районах и городе Текели), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.
Прокуроры установили, что уполномоченные органы на протяжении более трех лет не предоставляли в маслихат тарифы для их утверждения.
"Тарифы устанавливались, обслуживающими компаниями самостоятельно и варьировались от 1500 тенге до 5 000 тенге за 1 м3.
По акту надзора утверждены новые тарифы для жителей указанных районов, что позволило снизить плату за услуги в 2 раза, а в отдельных случаях в 10 раз. Тем самым защищены интересы более 100 тыс потребителей, в том числе 6 тыс юридических лиц", - говорится в сообщении.
Работа в данном направлении продолжается и в других районах области.
Самое читаемое
- За две недели зарабатываю 500 тысяч тенге: казахстанки рассказали о тяжелой работе на плантациях Европы
- Приговор директору дома ветеранов вынесли в Шымкенте
- Заключённого убили в колонии строгого режима в Карагандинской области
- Прощай Жасыбай: срочно сократить поток туристов в Баянаул требуют экологи
- Назначен директор международного аэропорта Семея