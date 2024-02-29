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В десять раз завысили тарифы на вывоз мусора в области Жетысу

Сегодня, 09:35
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baigenews.kz Сегодня, 09:35
Сегодня, 09:35
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Фото: baigenews.kz

Мерами природоохранной прокуратуры снижены тарифы на вывоз коммунальных отходов в 5 районах области Жетысу - Панфиловском, Каратальском, Аксуском, Сарканском районах и городе Текели), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.

Прокуроры установили, что уполномоченные органы на протяжении более трех лет не предоставляли в маслихат тарифы для их утверждения.

"Тарифы устанавливались, обслуживающими компаниями самостоятельно и варьировались от 1500 тенге до 5 000 тенге за 1 м3.

По акту надзора утверждены новые тарифы для жителей указанных районов, что позволило снизить плату за услуги в 2 раза, а в отдельных случаях в 10 раз. Тем самым защищены интересы более 100 тыс потребителей, в том числе 6 тыс юридических лиц", - говорится в сообщении.

Работа в данном направлении продолжается и в других районах области.

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