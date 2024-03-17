В ДЧС Алматы сделали предупреждение для горожан
Сегодня, 06:39
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Сегодня, 06:39Сегодня, 06:39
165Фото: pixabay / иллюстративное фото
В предгорных и горных районах Алматы из-за потепления возможен подъём уровня воды в реках, возможны подтопления. Об этом горожан предупредил ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с повышением среднесуточной температуры и обильным таянием снега в период с 16 по 18 марта в предгорных и горных районах, прилегающих к территории Алматы, ожидается подъём уровня воды в горных реках, возможно возникновение подтоплений", — указывается в сообщении.
ДЧС также напомнил жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по их территории или непосредственной близости. И предупреждает, что происходит ослабление ледового покрова на водоёмах.
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