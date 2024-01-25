В четырёх сёлах Карагандинской области запрещён ввоз и вывоз животных

В четырёх населённых пунктах Карагандинской области запрещён ввоз и вывоз животных, мясомолочной продукции и кормов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

В прошлом году специалисты зарегистрировали в регионе 22 очага по заболеваемости животных. В четырёх из них до сих пор действуют ограничения: в Каркаралинском районе – из-за бруцеллёза и бешенства, а в селе Умыткер Бухар-Жырауского района эпизоотическим лимфангитом болеют лошади. От этой инфекции вакцины нет. 185 голов уничтожено. 80 лошадей сейчас находятся в изоляции.

В 2023 году число очагов, по сравнению с предыдущим, уменьшилось на 40%. Однако показатели омрачило появление сибирской язвы в посёлке Топар. Там от больного животного заразились три человека, один из которых скончался. Специалисты так и не установили источник инфекции, но намерены продолжить исследовательскую работу.