В четыре раза возросло количество ДТП с мопедами и самокатами в Алматы — полиция

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За полгода в Алматы зарегистрировали 77 ДТП с участием водителей мопедов и самокатов, 81 человек получил травмы, один погиб, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматы только за сутки 114 мопедистов оштрафованы на сумму около 700 тысяч тенге.

"С наступлением летнего периода увеличилось число лиц, управляющих мопедами и электросамокатами и, как следствие, стало больше нарушений ПДД с их участием. Как показывает статистика, в четыре раза возросло количество ДТП с участием мобильного транспорта. Так, за один день проведения профилактического мероприятия строевыми подразделениями выявлено 114 нарушений ПДД РК, допущенных мопедистами. Правонарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 615 Кодекса об административных правонарушениях. Общая сумма штрафа составила 698 тысяч 364 тенге", — сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.

С участием детей на самокатах и скутерах зарегистрировано 21 ДТП, 23 ребенка получили травмы.

Мы уже писали о том, что в Казахстане разработан проект правил по эксплуатации электросамокатов и о смертельном ДТП с участием этого виде транспорта.