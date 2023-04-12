В честь Аскара Забикулина назовут пожарную часть в Астане

В честь погибшего спасателя Аскара Забикулина назовут пожарную часть в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Приказом министра пожарной части №6, находящейся по адресу Керей Жанибек хандар, 8 в районе Есиль дали название "№6 специализированная часть имени Аскара Забикулина". Также дали имя Аскара Забикулина улице. На данный момент акиматом города проводится работа по разработке и установке обелиска, памятника на данной улице", − сообщил начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны Назарали Селимов

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, указом президента Аскара Забикулина наградили орденом "Айбын" I степени.

Напомним, пожарный, спасший из огня несколько человек в Астане, скончался 20 ноября 2022 года.