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В Бразилии открылся мавзолей Пеле
Мавзолей, построенный для золотого гроба Пеле, открыт для посещения болельщиками в бразильском городе Сантуш, недалеко от Сан-Паулу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Как объяснил один из его сыновей - Эдиньо, в этом месте воссоздана атмосфера стадиона, как будет Пеле всё ещё играет.
Идея мавзолея пришла в голову владельцу крупнейшего в мире вертикального кладбища Пепе Алстуту - умершему в 2018 году близкому другу великого футболиста. Алстут надеялся, что мавзолей будет находиться на девятом этаже его сооружения, с видом на стадион "Вила Белмиро" клуба "Сантуш", где Пеле выступал в течение 18 лет.
Вместо этого семья похоронила его на втором этаже, чтобы фанаты могли иметь к нему доступ. Пеле покоится здесь с 3 января, через пять дней после кончины в возрасте 82 лет от рака толстой кишки.
Чтобы посетить мавзолей с понедельника по пятницу, желающие должны забронировать время на сайте Мемориального кладбища.
Пеле привёл Бразилию к чемпионскому титулу на Кубках мира в 1958, 1962 и 1970 годах. Он единственный игрок, выигравший его трижды.
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