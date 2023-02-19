В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение

Фото: gtrkkursk.ru

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Улытауской, Акмолинской, Карагандинской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях и Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части территории республики сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдет снег с метелью, в западных регионах и на юге — осадки в виде дождя и снега. Лишь на востоке, юго-востоке страны без осадков. По территории РК ожидаются гололед, усиление ветра, туман.

На западе, севере Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.

20 февраля на большей части Акмолинской области ожидаются снег, метель. На севере, юге области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау низовая метель, туман, гололёд. Ветер южный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель. Ночью на юго-востоке области туман. Ветер южный на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере Мангистауской области гололёд. На севере, западе, в центре области ожидается туман. В Актаутуман.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ночью на юге, востоке области ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, в центре области порывы 15 метров в секунду.

В Астане временами низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер южный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

20 февраля ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днем на западе области ожидается гололёд. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Днём на юго-западе области низовая метель, гололёд. Ветер южный днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается низовая метель.

20 февраля на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью также обещают туман.

На севере Кызылординской области ожидаются туман и гололёд.