В большинстве регионов Казахстана сохраняется штормовое предупреждение

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"Казгидромет" объявил шторомовое предупреждение в большинстве областей страны, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают синоптики, на большей части страны пройдёт дождь с грозой. Антициклон сохранит погоду без осадков на востоке, юге, юго-востоке республики. На западе, северо-западе, севере, юге страны ожидаются усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря.

В центральной части Костанайской области и на востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный днём на северо-западе области порывы 15 метров в секунду.

8-9 мая утром и днём на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. В Таразе днём 8 мая ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

8 мая на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области 15-20 метров в секунду.

8 мая днём в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный днем на горных перевалах области 15-20 м/с.

Утром и днём на севере, западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днём на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

На востоке Кызылординской области и в Кызылорде ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

С 21:00 7 мая до 21:00 8 мая по Семею в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

8 мая на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днём на юге, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днём на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду. В Актау ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днём порывы 18 метров в секунду.

8 мая утром и днём на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В центральной части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.